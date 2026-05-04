В 13.57 часа е получен сигнал за произшествие в района на супермаркет на ул. "Подвис".

По първоначална информация, 47- годишна гражданка на Литва е нападнала четирима граждани с нож. Към момента се изяснява степента на нараняване на тримата, а четвъртият е прегледан и освободен.

По случая е образувано досъдебно производство. Движението по улицата е затруднено с оглед процесуалните действия, но е осигурен обходен маршрут.