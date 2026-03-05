Утре - 6 март, от 14.00 до 15.00 часа, в сградата на Медицински университет-Варна, на ул. "Марин Дринов" 55, ще се проведе практическа симулация на пожар, с тренировка по евакуация. В учението ще вземат участие представители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Център за спешна медицинска помощ, ОДМВР -Варна, Български Червен кръст – Варна, Регионален център 112 и Община Варна.Същият ден в интервала от 12:00 до 16:00 часа ще бъде ограничено движението на автомобили по ул. "Проф. Марин Дринов"- в участъка от ул. "Ген. Гурко" до ул. "Иван Аксаков".​Симулацията е насочена към отработване на координацията между различните институции при възникване на извънредна ситуация, както и към усъвършенстване на действията по бърза и безопасна евакуация от сградата. В рамките на тренировката ще бъдат демонстрирани действията на екипите при пожар, оказване на първа помощ и осигуряване на безопасността в района.ОДМВР - Варна апелират гражданите да запазят спокойствие, тъй като в посочения часови диапазон е възможно да има засилено присъствие на специализирани автомобили и екипи около сградата.