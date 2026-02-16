С дарения от благотворителната кампания "Купи мече – стопли дете“ бяха закупени технически, помощни и други необходими средства за деца с увреждания, които се отглеждат в приемни семейства. Предстои да бъдат осигурени и допълнителни оборудване и принадлежности – включително легло и люлка – с цел подобряване на ежедневната грижа и създаване на по-комфортна среда за тяхното развитие, съобщиха от дирекция "Социални дейности“ към Община Варна.Инициативата, реализирана в партньорство с "Коледна градинка "Чаталджа“, бе насочена към подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение. С помощта на десетки граждани и доброволци беше събрана сумата от общо 6753 евро.С част от средствата бяха закупени още дрехи, обувки, бельо и трайни хранителни продукти за Приюта за временно настаняване на лица и семейства към Община Варна. В момента социалната услуга работи над своя капацитет поради увеличения брой хора, потърсили подкрепа през зимните месеци.От Община Варна изразяват благодарност към всички граждани, доброволци и партньори, които се включиха в благотворителната инициатива. Съвместните усилия са пример за активна гражданска ангажираност и ефективно сътрудничество в подкрепа на най-уязвимите членове на общността, посочват още от ресорната дирекция.