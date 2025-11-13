Варна и областта вървят все по уверено в изпълнение на поставената цел – предлагане на туристически продукт през 4-те сезона. Това е видно от последните статистически данни, които показват, че се увеличават туристите в месеци, които са извън сезона, в конкретния случай – септември. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 5.4% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 151.4 хиляди.Резултатите бяха изнесени от Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел "Статистически изследвания – Варна на НСИ. През септември 2025 г. в област Варна са функционирали 321 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 24.1 хил. стаи и 57.8 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година броят на местата за настаняване намалява с 3.0%, докато на леглата в тях се увеличава с 1.2%. Общият брой на нощувките в областта е 621.1 хил., или с 4.7% повече в сравнение с година по-рано. Българските граждани са реализирали 135.0 хил. нощувки, а чуждите - 486.1 хил. нощувки. През септември 2025 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 87.4% от общия брой нощувки на чужди и 54.6% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 9.5% от нощувките на чужди и 21.2% - на български граждани, докато в тези с 1 и 2 звезди те са съответно 3.1 и 24.2%.Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 5.4% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига 151.4 хиляди. От всички пренощували лица 68.9% са чужди граждани, като 86.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 4.7 нощувки.Общата заетост на леглата в областта е 35.7%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 42.9%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.4 процентни пункта. Приходите от нощувки в област Варна се увеличават с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и достигат 60.2 млн. лв., като 10.6 млн. лв. са от български граждани, а 49.6 млн. лв. - от чужди граждани.