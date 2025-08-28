Спад на тежките катастрофи, с ранени и загинали, отчита сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР във Варна.От началото на януари са констатирани 5,1 тежки катастрофи, което е с 47 по-малко, спрямо същия период на миналата година, става ясно от думите на главен инспектор Петко Камбуров.Ранени в пътни инциденти са 623, с 51 по-малко за същия период на 2024 година.Загиналите също са по-малко - 15, с 5 по-малко за периода на предходната година.400 шофьори са спипани за карат след употреба на алкохол, а 142 на наркотици.Над 109 хиляди са засечените автомобили превишаващи позволената по закон скорост.Глобените пешеходци са 1555, а водачите на електрически тротинетки - 1519.