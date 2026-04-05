Около 1000 жители на Варна празнуват днес Великден.

Малката католическа общност се събра на традиционна меса в църквата "Непорочно зачатие на Дева Мария" на ул. "Преслав" в морската столица. "Ние посрещнахме първи Великден! Пожелавам ви най-вече надежда, радост и да се сбъднат всички мечти, които имате в сърцата", пожела католическият свещеник отец Михал от Полша, който вече 4 години е начело на католическата църква във Варна.

Макар и малка католическата общност в морската столица е изключително международна и включва над 12 различни нации.

"Другата седмица отново ще отбележим Великден, защото имаме католици от източен обряд, а те празнуват Великден заедно с православните си братя", каза още отец Михал и допълни, че е голям късмет да се празнува Великден не един, а два пъти.