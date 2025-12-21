Отиде си автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна
Близо 15 години е бил кореспондент на Българската национална телевизия от Варна.
Продължава работа като оператор и режисьор в Регионалния телевизионен център на БНТ.
Автор на над 25 документални филма, посветени на личности и събития от миналото на Варна.
Има повече от 250 публикации в местния и столичния печат.
Автор на книги, сред които "Съновидения от Стара Варна“ и "Светлини от сцената“.
Духовното му наследство включва паметта на града, старата архитектура, историята на варненските културни институции. Носител на награда "Варна“ в категорията кино и телевизионни филми.
Сред колегите си остава пример за журналистическа честност и отдаденост на работата.
