Откраднаха домашно куче във Варна от дома му
Само няколко часа били необходими на служителите на Първо РУ, за да установят и задържат 30-годишен варненец, с досие в МВР.
По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата. Кучето обаче не е открито.
От пресцентъра на полицията във Варна допълниха, че в резултат на предприети незабавни оперативни действия са установени и задържани двама жители на Белослав на 20 и 36 години, стари познайници на полицията. Според събраните до момента данни те са извършили кражба на множество инструменти за ремонт на автомобили, като в последствие са откраднали и лек автомобил, от автосервиз. Извършителите са разбили вратата на работилницата, която се намира в с. Константиново, за да извършат престъпното деяние.
Мъжете са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, по описа на Четвърто РУ, работата по което продължава под наблюдението на прокуратурата.
