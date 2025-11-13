Куриозна кражба беляза вчерашния ден във Варна. Жители на централен район алармирали полицията, че някой е влязъл в дома им и е свил телефон и кучето.Само няколко часа били необходими на служителите на Първо РУ, за да установят и задържат 30-годишен варненец, с досие в МВР.По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата. Кучето обаче не е открито.От пресцентъра на полицията във Варна допълниха, че в резултат на предприети незабавни оперативни действия са установени и задържани двама жители на Белослав на 20 и 36 години, стари познайници на полицията. Според събраните до момента данни те са извършили кражба на множество инструменти за ремонт на автомобили, като в последствие са откраднали и лек автомобил, от автосервиз. Извършителите са разбили вратата на работилницата, която се намира в с. Константиново, за да извършат престъпното деяние.Мъжете са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, по описа на Четвърто РУ, работата по което продължава под наблюдението на прокуратурата.