В присъствието на гости, ученици и преподаватели бе открит официално новият STEM център на Варненската търговска гимназия "Г. Ст. Раковски“. В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика.“За нас е празник на знанието, иновациите и стремежа към развитие. В този тържествен ден ние правим още една уверена крачка към бъдещето като откриваме пространство на идеи, технологии и възможности. ВТГ доказва, че е училище с визия, което подготвя учениците за предизвикателствата на утрешния ден". Така възпитаници на гимназията, водещи на събитието, представиха накратко новото модерно пространство.“Това е специален ден за ВТГ, не защото откриваме пространство, където знанието за инженерство и наука ще може да се усвоява по-лесно, а защото откриваме място, където ще творите спокойно и ще усвоявате важни качества като работа в екип, критично мислене, предприемачески дух.Скъпи ученици, това място е за вас! Мечтайте смело и творете смело, защото бъдещето е на смелите.Уважаеми колеги, благодаря ви за подкрепата, благодаря за многото труд и за това прекрасно пространство, което дава шанс на нашите прекрасни ученици да бъдат по-добре подготвени за утрешния ден", сподели в приветствието си директорът на гимназията г-жа Жечка Георгиева.Поздрав към присъстващите отправиха Димитър Димитров от фирма “Ардес" и г-жа Петрова - председател на УН към ВТГ.“Важно е да оцените какви огромни възможности има пред вас, защото днес времето е на действащите. Изцяло от вас зависи как да се реализирате най-добре във вашия живот.Училището може да даде, но по-важно е какво вие ще си вземете. Без това вие да сте активни, да сте мислещи, без вашата отговорност няма как да се получи. Насила хубост не става. Това, което е направило училището за създаването на тази чудесна среда е основата, но от вас зависи как ще надграждате", обърна се към учениците Димитър Димитров.Възможностите на новия STEM център представиха Соня Врайкова и Владимир Черналиев - преподаватели в гимназията.STEM центърът не е просто модерна учебна зала – той е резултат от дългогодишна визия, последователни усилия и стремеж към създаване на съвременна образователна среда, която мотивира учениците и ги подготвя за реалния професионален свят.Първите идеи за подобно пространство се зараждат още през 2017–2018 г., когато ръководството на училището и педагогическият екип започват да обсъждат необходимостта от различна учебна среда – отворена, гъвкава и ориентирана към практическо обучение. По-късно, с обявяването на националните програми за изграждане на STEM центрове през 2021–2022 г., концепцията получава възможност да бъде реализирана.В основата на проекта стои идеята учебната среда да излезе извън рамките на традиционната класна стая с подредени в редици чинове. Вместо това STEM центърът е проектиран като динамично пространство със зони за индивидуална работа, екипни дейности, дискусии и презентации.Учениците могат да се преместват свободно, да формират групи, да работят в уединени "ниши“ или в по-широки общи пространства. Амфитеатралната част позволява провеждането на открити лекции, презентации и срещи, а модулните мебели дават възможност залата бързо да бъде преобразявана според нуждите на конкретния урок или проект."Средата има огромно значение за мотивацията на учениците. Забелязваме с 15–20% по-висока активност – те се движат, обсъждат, сменят работните си места, участват по-активно. Чувстват се част от нещо съвременно и отговорно“, споделят преподаватели от гимназията.STEM центърът разполага със съвременно оборудване – интерактивни дисплеи, VR технологии, 3D принтери и скенери, дигитални работни станции и мултимедийна техника. Част от пространството е обособено като дигитален център, в който учениците ще могат да работят по визуални проекти, брандинг, видео съдържание, подкасти и презентации.Особено внимание е отделено на връзката между технологиите и профила на училището – икономика, маркетинг, мениджмънт и предприемачество. Учениците ще имат възможност да изграждат свои ученически компании, да създават реални брандове, рекламни материали, каталози и визуални концепции – от идея до финален продукт."Целта ни не е да създаваме програмисти, а приложни специалисти – млади хора, които разбират как работи една фирма, какви са ролите в екипа и как се изгражда бизнес модел в реална среда“, подчертават от екипа на гимназията.STEM центърът ще се използва както за учебни часове, така и за извънкласни дейности, клубове по интереси и съвместни проекти с външни специалисти и представители на бизнеса. Предвиждат се обучения по дигитална фотография, видеопродукция, медийно съдържание, 3D технологии и иновативни комуникационни формати.В плановете е заложено и развитие на ученическа медия, подкасти и видеоканали, които да дадат възможност на младите хора да представят училището си, да обменят добри практики с други гимназии и да развиват умения за публично общуване.Реализацията на STEM центъра е част от дългосрочната стратегия на ВТГ "Г. Ст. Раковски“ за модернизиране на образователния процес и адаптирането му към нуждите на съвременното поколение ученици."Децата имат нужда от среда, която да ги провокира, да ги задържа, да ги кара да искат да останат след часовете. Когато пространството е красиво, модерно и функционално, те се стремят да бъдат на неговото ниво. Това носи отговорност, мотивация и желание за развитие“, споделя екипът зад проекта.Новият STEM център е доказателство, че когато визията, професионализмът и иновациите се срещнат, резултатът е среда, която не просто обучава – а вдъхновява.