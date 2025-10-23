ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха ІV издание на Варненски фестивал на науката
©
За първи път повече от 70% от съдържанието в залите на фестивала представя науката, която се развива във Варна и свързва града с глобалните изследователски процеси. Освен едночасовите събития в различни зали (Космос, Океан, ДНК и Лаборатория) посетителите ще могат да се участват в атрактивни демонстрации на щандовете в зона "Откривател“, където ще присъстват екипи от повечето академични институции във Варна. На фестивала ще могат да разгледат и две изложби, които показват близката връзка между науката и изкуството.
Фестивалната програма започна със събития за ученици: младежи от 8-12 клас заедно със своите учители се включиха в работилница по 3D моделиране, водена от Цветан Митев (дипломант в специалност "Архитектура“ във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“); работилница "Карта на хранителната система“ за ученици 1-4 клас на Мирослава Иванова (ръководител сектор "Управление на проекти" в Икономически университет – Варна); работилница-игра "Мрежа на живота“ за ученици 5-7 клас на Албена Попова от Roots&Shoots България и научно шоу "Вкусът на химията“ за ученици 1-4 и 5-7 клас на химика Наско Стаменов (преподавател в НПМГ). Паралелно в програмата на форума е предвидено посещение на ученици от 1-4 клас в Института по рибни ресурси с беседа (Варненски аквариум), за да чуят за биоразнообразието на Черно море.
От 17 ч. започва и Основната програма на фестивала за индивидуални посещения от деца, семейства и възрастни. В първата фестивална вечер програмата е изцяло поверена в ръцете на варненски учени. Темите са: "AI и XR: Науката оживява пред очите ти“ на д-р Пламен Милтенов от Научноизследователския институт към Университета по икономика, темата "Биомимикрия: Природата като изобретател“ на Десислава Мусинска, курсант във ВВМУ "Н. Вапцаров“ и победител в конкурса за комуникация на науката FameLab, както и "Всекидневието по Българското Черноморие през Средновековието“ на доц. д-р Преслав Пеев, заместник–директор по международна дейност Института по океанология при Българската академия на науките и в изучаването на ледниците. Ще представят в детайли как най-новите технологии помагат в традиционното за българите земеделие, в подводните археологически изследвания по Черно море, в операционната зала и други.
Срещата с един от търсачите на динозаври по българските земи със сигурност ще вдъхнови млади и по-възрастни зрители. Разказите за най-новите проучвания на Българската антарктическа база на инж. д-р Ивайло Начев, седмици преди да отпътува отново за Антарктика, и изучаването на дъното в залива Емона пред най- отдалечената българска научна лаборатория ще предизвикат възхищение и мечти в участниците.
Богата е програмата за деца през и почивните съботно-неделни дни, като фестивалът ще завърши в неделя, 26 октомври.
Фестивалът се организира от Фондация "Красива наука“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Община Варна. Входът е безплатен за всички, но организаторите препоръчват влизането да се случва с пропуски, които се резервират предварително на сайта на фестивала. Повече информация за Училищната програма на адрес: https://beautifulscience.bg/schools-varna и за Основната програма - https://beautifulscience.bg/v-programa.
Още от категорията
/
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгу...
20:09 / 22.10.2025
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.