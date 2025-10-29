ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха дарителска сметка във Варна за издаването на ценен албум
Изданието ще бъде посветено на навършване на посочената годишнина през 2026 на 25 май.
В нареждането към банката за превода, като основание моля изписвайте - "Дарение за издаване на юбилеен албум".
Нашия албум ще бъде с пощенски карти, марки, печати,както и с писма, снимки и документи, свързани с българското и световно подводно плаване.
На всеки дарител ще се издава номерирано и датирано удостоверение за дарение, копие от което ще се съхранява в папка за осчетоводяване. Това се налага, защото макар и по-малко, но случва се да има и дарения не по банка, а в брой в касата на Съюза, поясниха от там.
