С решение на УС на Съюза на подводничарите е обявено началото на дарителска кампания за набиране на парични средства с цел отпечатване на луксозен албум "110 г. от началото на Българското подводно плаване 1916 - 2026".Изданието ще бъде посветено на навършване на посочената годишнина през 2026 на 25 май.Нашия албум ще бъде с пощенски карти, марки, печати,както и с писма, снимки и документи, свързани с българското и световно подводно плаване.На всеки дарител ще се издава номерирано и датирано удостоверение за дарение, копие от което ще се съхранява в папка за осчетоводяване. Това се налага, защото макар и по-малко, но случва се да има и дарения не по банка, а в брой в касата на Съюза, поясниха от там.