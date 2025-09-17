Фестивалът "Златна роза" винаги е бил празник за Варна, но този път той започна в по-различна атмосфера. Нашият град изживява травматичен момент – арестът и продължаващото задържане на кмета Благомир Коцев попари много добри надежди и причини усещане за несправедливост. Но киното е като добър приятел – стойността му се доказва в най-трудните дни. Това заяви изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов по време на официалното откриване на 43-тото издание на фестивала. Той благодари на кинотворците за силните истории, смелостта, вдъхновението и утешението, които са давали на зрителите през годините.Попов припомни, че в поздравителния адрес, подписан от Коцев за каталога на фестивала, той говори за силата на киното, която ни кара да мечтаем, да чувстваме, да размишляваме, да се срещаме със собствените си емоции и въпреки всичко да продължаваме напред. Попов завърши с думите: На добър час и свобода за Благомир Коцев. Изказването му бе посрещнато с продължителни аплодисменти от публиката.На церемонията присъстваха министърът на културата Мариан Бачев, областният управител проф. Андрияна Андреева, директорът на Националния филмов център Петър Тодоров, актьори, режисьори и зрители, които изпълниха залата на Фестивалния и конгресен център в морския град.Тържеството бе белязано и от юбилей – 80-годишнината на Руси Чанев, превърната в специален акцент на тазгодишното издание. Легендарният актьор е гост на фестивала, а неговият образ украсява плаката на форума. Публиката аплодира появата му на сцената и изгледа кратко видео с откъси от 12 негови филма. Със своето вдъхновяващо присъствие на сцената и екрана, със силата на словото и таланта си, Руси Чанев е пазител на паметта и достойнството на българската култура, подчерта министър Бачев. Чанев пък не пропусна да припомни, че на същата дата – 18 септември – е родена и актрисата Катя Паскалева, от чието рождение също се навършват 80 години. В рамките на вечерта бе отбелязана и 90-годишнината на кинокритичката и преподавателка проф. Вера Найденова.По думите на творческия директор на "Златна роза" Александър Донев, темата на фестивала тази година е любовта – вечна и все по-необходима в днешния свят. Той отбеляза, че в конкурсната програма има рекорден брой филми на авторки и с жени в главните роли, особено в късометражното кино, което е знак за новото поколение в българското кино. В съпътстващата програма са включени и пет класически филма, три от които с участието на Руси Чанев.Фестивалната вечер завърши с прожекцията на филма "Любоф" на сценариста и режисьор Ивайло Христов, който също присъства в залата. Филмът е част от конкурсната програма и даде старта на кинофестивала, с който Варна отново се превръща в столица на българското кино.