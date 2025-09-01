Националният статистически институт откри изложба, посветена на 145-годишнината от създаването на българската държавна статистика. Събитието се състоя в на входа на Морската градина във Варна, където са подредени 28 пана – по 14 на български и английски език, представящи най-важните моменти и постижения от историята на статистическата институция у нас, съобщиха от областната администрация в морския град.Гост на церемонията при откриването на експозицията бе областния управител професор Андрияна Андреева. "145 години българските учени и специалисти допринасят за развитието не само на българската, но и на световната статистическа наука. Проучванията на НСИ дават истинската картина и е въпрос на далновидност, а донякъде и на смелост институциите да приемат и използват правилно данните. Пожелавам им да продължават да пишат все така своята впечатляваща история“, каза в обръщението си към гостите на изложбата областният управител.Експозицията предлага панорамна визия към развитието на статистиката в България и нейната роля в социално-икономическия живот на страната.Гостите на града имат възможност да се запознаят с богатството от архивни и съвременни данни на официалната статистика в България. Кога е създадена статистиката, каква е структурата на Националната статистическа система днес, какви демографски характеристики притежава страната ни – тези и още много други данни с обществена значимост.