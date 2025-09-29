ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха новата академична година във Варненския свободен университет
Близо 1000 са първокурсниците във Варна и във филиала на университета в Смолян. От ВСУ отчитат повишаване на бала при кандидатстване, както и броят на новоприетите бакалаври и на студентите, които записват второ висше образование там.
В частните училища и университети се появяват новите посоки в развитието на образованието, в тях първо се разработват и налагат нови системи и методи на обучение, отбеляза в словото си президентът на университета доц. д-р Красимир Недялков. Той приветства новоприетите студенти с уверението, че са направили най-добрия избор за своето бъдеще.
Новата академична година идва в навечерието на три важни годишнини – 35 години от създаването на университета, 30 години от завършването на първия випуск и 30 години от учредяването на Студентския съвет.
ВСУ "Черноризец Храбър" посреща академичната година с пета поредна институционална акредитация за максимален шестгодишен период. Оценката – 9,01 от 10 по новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация – е сред най-високите в страната и е ясен атестат за устойчивото развитие, качеството на образованието и научните изследвания, както и за отдадеността на академичната общност.
Около 40% от новоприетите студенти са избрали редовната форма, близо 50 на сто – задочната, а 10% ще се обучават дистанционно. Повишава се балът за кандидатстване, расте броят на студентите, които започват второ висше образование, а все повече работещи избират задочната форма, която им позволява да съчетават професия и обучение.
Особено показателно за доверието към университета е, че възпитаници от първите випуски вече поверяват децата си на своята Алма Матер.
Традиционно се запазва интересът към специалностите "Психология“ и "Право“. Приемът в "Архитектура“, "Строителство на сгради и съоръжения“, "Интериорен дизайн“ и "Графичен дизайн“ се увеличи с близо 50% спрямо миналата година. "Бизнес администрация и мениджмънт“ е водеща специалност във филиала на университета в Смолян. Ръст бележи и "Информатика и компютърни науки“ – както в програмата на български, така и в англоезичната версия. Сред най-атрактивните за чуждестранните студенти е специалността "Международен бизнес“ – съвместна програма с BI Norwegian Business School. Тази година университетът посреща 90 нови чуждестранни студенти от Европа, Азия и Африка, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми, както и в подготвителни езикови курсове.
С началото на новата академична година Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ затвърждава позициите си на привлекателна образователна среда за студенти от България и от целия свят.
