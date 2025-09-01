С музикално-спортна програма бе открита новата учебна 2025/2026 година в едно от водещите спортни училища в страната – "Георги Бенковски“ във Варна, което вече е и с нова визия.Специални гости на тържеството бяха заместник-кметът на община Варна Илия Коев, зам.- областният управител Айрие Ибрямова, директорът на ОП "Спорт“ Варна Юрджан Ахмед, представители на Министерството на младежта и спорта, на РУО - Варна, олимпийският шампион Ивайло Маринов и други представители на спортната общественост.Възпитаниците на училището направиха демонстрации по бокс, борба, кикбокс, вдигане на тежести, художествена гимнастика и спортна акробатика.Честта да вдигнат националния флаг се падна на гимнастичките Елена Стойчева Христова и Анастасия Калева – златни медалистки от Световното първенство за девойки.600 ученици в 19 вида спорт, от тях 100 новоприети, започнаха новата учебна година, които при завършването ще получат права за помощник-треньор в своята специалност.Приветствие към всички присъстващи и пожелания за нови още по големи успехи, отправиха зам.-кмета Илия Коев и директорът на СУ "Георги Бенковски“ Евелина Янчева.