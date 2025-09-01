ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха новата учебна година в спортното училище "Георги Бенковски" във Варна
©
Специални гости на тържеството бяха заместник-кметът на община Варна Илия Коев, зам.- областният управител Айрие Ибрямова, директорът на ОП "Спорт“ Варна Юрджан Ахмед, представители на Министерството на младежта и спорта, на РУО - Варна, олимпийският шампион Ивайло Маринов и други представители на спортната общественост.
Възпитаниците на училището направиха демонстрации по бокс, борба, кикбокс, вдигане на тежести, художествена гимнастика и спортна акробатика.
Честта да вдигнат националния флаг се падна на гимнастичките Елена Стойчева Христова и Анастасия Калева – златни медалистки от Световното първенство за девойки.
600 ученици в 19 вида спорт, от тях 100 новоприети, започнаха новата учебна година, които при завършването ще получат права за помощник-треньор в своята специалност.
Приветствие към всички присъстващи и пожелания за нови още по големи успехи, отправиха зам.-кмета Илия Коев и директорът на СУ "Георги Бенковски“ Евелина Янчева.
Още от категорията
/
Областният управител на Варна проф. Андрияна Андреева застава зад Националния форум на читалищата в България
16:04
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хоризонт" да му плаща заплатата, а не бюджетът на варненци!
29.08
Варненски съд потвърди присъдата на румънски шофьор, който предизвика катастрофа, в която загина сина му
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хор...
20:56 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.