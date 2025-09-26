Паметна плоча на о.з. контраадмирал Емил Станчев Ефтимов (1931 – 2014) бе открита във Варна. Контраадмирал Евтимов е име, свързано с най-силните традиции на Българските военноморски сили. От 1976 до 1982 г. той е бил началник на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“.Като командир на бригада, преподавател и ръководител във ВВМУ и заместник-командир по тила и въоръжението на Флота, той оставя ярка следа в развитието на военното образование и отбранителните способности на страната.На церемонията по откриването на плочата присъстваха ръководството на Морско училище, курсанти, общественици, офицери от запаса.