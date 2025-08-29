ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха пилотното издание на фестивала за дигитални изкуства Art realm con
©
Програмата на фестивала обхваща голям периметър от професионални направления - художници, специалисти в областта на дигиталните и традиционни изкуства, дизайнери, аниматори, промоутъри на съвременно изкуство, стартъп компании и други. В двата дни са включени целодневни панели с лекции, изложби, демонстрации, работилници, портфолио ревюта, интерактивни сесии и технологични представяния. Организаторите дават категорична заявка, че Art realm con е единственото по рода си събитие в България и си поставят за цел фестивалът да утвърди Варна като международна сцена за съвременни визуални изкуства и креативни индустрии.
Сред участниците са както световни имена, така и млади таланти, студенти и ученици от художествени специалности. Сред имената на лекторите във форума са водещи професионалисти в гейм и киноиндустрията с над 15-годишен опит, работили за едни от най-мащабните проекти в света. Те ще дадат възможност на посетителите да чуят от първо лице за новостите и тънкостите в сферата на дигиталното изкуство, да почерпят от техния опит и да се потопят на живо в работния процес, за да научат полезни техники и похвати. Събитието включва и творческо пространство, където в специална зала гостите имат възможност да рисуват, моделират, да изпробват виртуална реалност и да се насладят на изложбените щандове. Дискусионният панел дава възможност за по-задълбочени разговори и интервюта с професионалисти от индустрията и лидери на общността, а в зоната за Портфолио ревюта всеки може да получи персонален съвет и насоки как да надгради уменията си, да кандидатства успешно за работа и да привлече нови клиенти.
Между доказаните творци на форума са Дарек Заброцки (съосновател на първото присъствено училище за концептуално изкуство в Европа), Пабло Карпио (артист, работещ с Pixar, Industrial Light & Magic, Marvel Studios, Warner Bros., MPC, Riot Games, Microsoft и др.), Любомир Сергеев (дигитален артист, фотограф и арт директор, отличен с награда "Виктория“ за фотография), Еди Бенун, Алфонсо дела Торе, Олександра Фастовец, Сава Живкович, Марк Молнар, Паулин Фос, Васил Паляница, Михал Кус, Спиридон Гианакис, Николай Станев, Мирослав Петров и др.
Като съпътстващо събитие на фестивала Art realm con е свободният достъп до специално приложение за добавена реалност, чрез два QR кода, поставени на входа на Морската градина във Варна. До 31 август (неделя), жителите и гостите на града ще могат да се възползват от кодовете с помощта на своите смартфони и да се потопят в разходка сред изобилие от красиви морски създания, част от които обитатели на Черно море.
Сред селектираните експонати в добавената реалност зрителите могат да се срещнат със светипетрова риба, скумрия, кефал, морска игла, скорпид, морско конче, черноморска акула, морска лисица, лефер, риба тон, зеленушка, медуза и делфини. Целта на инсталацията е да запознае гостите и жителите на града с завладяващия морски свят, който се крие във водите на Черно море. Основна задача на тази творба е да повиши информираността на хората, да изостри сетивата им и да насочи вниманието им към природата, нейното опознаване и опазване.
Още от категорията
/
Стела Николова: Да мълчите вие от ГЕРБ, че ако имахме прокуратура вероятно отдавна можеше да сте на друга държавна издръжка!
16:16
Близки на Александър от Варна преди шествието в негова памет: Непростима маневра, която уби един невинен младеж
11:24
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
И резидеция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имоти...
17:53 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:54 / 28.08.2025
Варна отново в топ 3 на класацията за най-много въведени в експло...
10:21 / 28.08.2025
Община Варна започва собствена проверка за удареното от ток дете
09:21 / 24.08.2025
Седмицата завършва с приятни температури за плаж във Варна
08:36 / 24.08.2025
Студенти от Варна направиха приложение, което да следи колко чист...
09:45 / 23.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.