Със светлинно шоу на артистичната формация "Палячи“ бе открито пилотното издание на елитния международен фестивал Art realm con. Форумът се провежда на 29 и 30 август 2025 г. в х-л "Черно море“ във Варна и е сред одобрените за финансова подкрепа по "Фонд Култура“ проекти. Събитието е естествен наследник на Международния фестивал за дигитални изкуства "Futuro Varna“, но с разширена и модернизирана концепция. На откриването присъстваха изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов и директорът на дирекция "Култура и духовно развитие“ Светослава Георгиева.Програмата на фестивала обхваща голям периметър от професионални направления - художници, специалисти в областта на дигиталните и традиционни изкуства, дизайнери, аниматори, промоутъри на съвременно изкуство, стартъп компании и други. В двата дни са включени целодневни панели с лекции, изложби, демонстрации, работилници, портфолио ревюта, интерактивни сесии и технологични представяния. Организаторите дават категорична заявка, че Art realm con е единственото по рода си събитие в България и си поставят за цел фестивалът да утвърди Варна като международна сцена за съвременни визуални изкуства и креативни индустрии.Сред участниците са както световни имена, така и млади таланти, студенти и ученици от художествени специалности. Сред имената на лекторите във форума са водещи професионалисти в гейм и киноиндустрията с над 15-годишен опит, работили за едни от най-мащабните проекти в света. Те ще дадат възможност на посетителите да чуят от първо лице за новостите и тънкостите в сферата на дигиталното изкуство, да почерпят от техния опит и да се потопят на живо в работния процес, за да научат полезни техники и похвати. Събитието включва и творческо пространство, където в специална зала гостите имат възможност да рисуват, моделират, да изпробват виртуална реалност и да се насладят на изложбените щандове. Дискусионният панел дава възможност за по-задълбочени разговори и интервюта с професионалисти от индустрията и лидери на общността, а в зоната за Портфолио ревюта всеки може да получи персонален съвет и насоки как да надгради уменията си, да кандидатства успешно за работа и да привлече нови клиенти.Между доказаните творци на форума са Дарек Заброцки (съосновател на първото присъствено училище за концептуално изкуство в Европа), Пабло Карпио (артист, работещ с Pixar, Industrial Light & Magic, Marvel Studios, Warner Bros., MPC, Riot Games, Microsoft и др.), Любомир Сергеев (дигитален артист, фотограф и арт директор, отличен с награда "Виктория“ за фотография), Еди Бенун, Алфонсо дела Торе, Олександра Фастовец, Сава Живкович, Марк Молнар, Паулин Фос, Васил Паляница, Михал Кус, Спиридон Гианакис, Николай Станев, Мирослав Петров и др.Като съпътстващо събитие на фестивала Art realm con е свободният достъп до специално приложение за добавена реалност, чрез два QR кода, поставени на входа на Морската градина във Варна. До 31 август (неделя), жителите и гостите на града ще могат да се възползват от кодовете с помощта на своите смартфони и да се потопят в разходка сред изобилие от красиви морски създания, част от които обитатели на Черно море.Сред селектираните експонати в добавената реалност зрителите могат да се срещнат със светипетрова риба, скумрия, кефал, морска игла, скорпид, морско конче, черноморска акула, морска лисица, лефер, риба тон, зеленушка, медуза и делфини. Целта на инсталацията е да запознае гостите и жителите на града с завладяващия морски свят, който се крие във водите на Черно море. Основна задача на тази творба е да повиши информираността на хората, да изостри сетивата им и да насочи вниманието им към природата, нейното опознаване и опазване.