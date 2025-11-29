Откриха първия Национален рибен фест във Варна
© МЗХ
Зам.-министър Бурджев обяви и предстоящите приеми, които ще бъдат открити до края на годината. "Ще има приеми по четири процедури – за продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурата с бюджет от Европейския фонд за морско дело и рибарство над 3,5 млн. евро, за подкрепа за подобряване на икономическия и социалния статус на операторите в риболова с бюджет 895 хиляди евро, за специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието с финансова подкрепа от 537 хиляди евро и за аквакултури, предоставящи екологични услуги с бюджет на приема 2,35 млн. евро“, обясни зам.-министърът. Той информира, че през 2026 г. са планирани приеми по седем процедури с обща стойност на безвъзмездния финансов ресурс над 2,3 милиона евро европейско финансиране.
"Министерството на земеделието и храните следва ясна и последователна политика, като заедно работим за модерно рибарство, устойчиво управление на ресурсите и активно партньорство с бранша“, каза още заместник-министър Бурджев.
В заключение той подчерта значението на събитието и изрази увереност, че Националният рибен фест ще се превърне в традиция, която обединява рибарите, потребителите и всички, които обичат морската кухня и българската риба. Той благодари на участниците, партньорите и екипа на Министерството за техния професионализъм и отдаденост.
Фестивалът продължава на 30 ноември 2025 г. в Бургас, в района на рибарското селище "Ченгене скеле“, а финалното събитие ще се състои на 5 декември 2025 г. в София, на площад "Гина Кунчева“. Изложението предлага богата програма за посетители от всички възрастови групи – детски работилници, образователни игри, лекции, демонстрации, както и кулинарната зона "Вкусът на морето“, където гостите могат да наблюдават приготвянето на рибни ястия и да опитат специалитети на себестойност.
Още от категорията
/
Директорът на "Басейнова дирекция" - Черноморски район: Шахтите във Варна да се чистят редовно, където се налага да бъдат преоразмерени
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе на свобода!
12:16 / 28.11.2025
Мокрият печат на платежното за гаранцията от 200 хил. лв. за Благ...
11:31 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.