Откриха третото издание на форума БУНА във Варна
Третото издание на форума за съвременно визуално изкуство БУНА се провежда във Варна до 8 септември. Организатори на събитието са Фондация БУНА с председател Нели Вълчева (Галерия "Ларго“, Варна) в сътрудничество със Сдружение "Таляна“ (ReBonkers). Тази година изданието се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Френски Институт и Посолството на Франция в България, Фондация Зингер-Захариев и фонд "Култура“ - Община Варна.
Форумът ще разгърне своите творчески търсения и идеи в над 50 локации в морската столица, където над 170 участници от 30 държави ще се включат в богатата и наситена програма от изложби, пърформанси, интерактивни и дигитални инсталации, лекции, дискусии и музика. Надсловът на тазгодишното издание "Откритие и другост в Ерата 5.0“ засяга темите за идентичността, човека и неговите взаимоотношения през призмата на настъпващите нови технологии, изкуствения интелект и трансхуманизма. Автор на темата и куратор на изданието е Каролин Арюеро (Франция), а Боряна Петкова (България/Франция) отговаря за тазгодишния акцент в програмата – Модул Пърформанси. Патронажът на Френското Посолство в България на третото издание на фестивала за съвременно изкуство привнася специален фокус - творческата френско-българска връзка, споделените ценности на европейската култура и приобщаващата сила на изкуството и 40 гостуващи френски артисти на събитието.
Другият важен акцент в програмата на БУНА тази година е изграждането на нови мостове и дискурси Изток–Запад, като представя и значим сегмент балкански художници. Поводът е новоучредената Балканска награда за съвременно изкуство на Фондация "Зингер-Захариев“, която цели както обединението на балканската съвременна сцена, така и повишаване на видимостта на артисти от региона. Специален модул тази година е програмата Пърформанс – сложен жанр, който предизвиква и задава въпроси. Предвид темата на фестивала силно присъстват произведения и творби, създадени с най-новите модели, техники и медии като видео, добавена реалност, холограми, изкуствен интелект, интерактивни и стрийминг проекти.
По традиция и това издание на Форум БУНА ще завърши с присъждане на отличия на участниците на специална церемония, която ще се състои на 7 септември (неделя) от 20:00 ч. в двора на Археологическия музей – Варна. Награди ще бъдат определени в категориите: артист, пърформанс, колективен/кураторски проект и специална награда на журито. В състава на журито са Ана Франговска (Северна Македония), Зденка Бадовинац (Словения), Владя Михайлова (Топлоцентрала), Калин Серапионов (ИСИ) и Александър Вълчев.
