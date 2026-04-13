Труп на 46-годишен мъж беше открит днес в варненския квартал "Владиславово", потвърдиха от МВР за ФОКУС.
Самоличността на починалия е установена. Полицията сочи, че вероятно е водил скитнически начин на живот, а по тялото му са открити следи от насилие. Тялото е намерено в междублоково пространство.
Изясняват се обстоятелствата около смъртта.
