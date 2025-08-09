ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха уникалната изложба "Море" във Варна
© ГХГ-Варна
Една от летните артистични традиции на Варна е изложбата “Море" в Зала "Ателие Георги Велчев“ на Художествения музей "Георги Велчев“, филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна. За пръв път музеят организира тази тематична експозиция на автори, свързани с морската столица, през 1997 г. Оттогава насам без прекъсване всяка година ценителите на изкуството могат да се срещнат с нови произведения на утвърдени автори, които са вземали вдъхновение от морето и брега, съобщи ГХГ-Варна.
Тази година уредникът на художествения музей Боян Боев е поканил 13 автори. С живопис се представят Албена Коева, Боряна Симеонова, Боян Боев, Васил Василев, Венелин Иванов, Иван Минчев, Мария Чакърова, Светла Косева, Стефан Кулев, Христо Христов и Цветан Кръстев, а със скулптура Пламен Аврамов. Те творят в различни стилове и техники, но произведенията на всички тях са изпълнени с внимание към природата, към срещата на земя и вода, към красотата на крайбрежието и отношенията на човека с елементите на средата.
Откриването на изложбата “Море" е на 8 август, петък, от 18:00.
Изложбата ще е отворена за посещение до 13 септември 2025 г. в Художествения музей "Георги Велчев“ на ул. “Генерал Радко Димитриев" 8.
Работното време на музея е от вторник до събота от 10:00 - 18:00 ч.
Още от категорията
/
Граждани и близки на Александър се събират на 12 август във Варна за справедливост и мерки за безопасност на пътя
18:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Аварирал автовоз причини огромно задръстване на Аспарухов мост въ...
19:38 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.