На 8 август бе открита изложбата “Море" в Зала “Ателие Георги Велчев". Традиционната за лятото проява ще покаже живопис и скулптура с морско вдъхновение.Една от летните артистични традиции на Варна е изложбата “Море" в Зала "Ателие Георги Велчев“ на Художествения музей "Георги Велчев“, филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна. За пръв път музеят организира тази тематична експозиция на автори, свързани с морската столица, през 1997 г. Оттогава насам без прекъсване всяка година ценителите на изкуството могат да се срещнат с нови произведения на утвърдени автори, които са вземали вдъхновение от морето и брега, съобщи ГХГ-Варна.Тази година уредникът на художествения музей Боян Боев е поканил 13 автори. С живопис се представят Албена Коева, Боряна Симеонова, Боян Боев, Васил Василев, Венелин Иванов, Иван Минчев, Мария Чакърова, Светла Косева, Стефан Кулев, Христо Христов и Цветан Кръстев, а със скулптура Пламен Аврамов. Те творят в различни стилове и техники, но произведенията на всички тях са изпълнени с внимание към природата, към срещата на земя и вода, към красотата на крайбрежието и отношенията на човека с елементите на средата.Откриването на изложбата “Море" е на 8 август, петък, от 18:00.Изложбата ще е отворена за посещение до 13 септември 2025 г. в Художествения музей "Георги Велчев“ на ул. “Генерал Радко Димитриев" 8.Работното време на музея е от вторник до събота от 10:00 - 18:00 ч.