Градската художествена галерия - Варна представя изложбата "Човешко и божествено в изкуството на XVII и XVIII век. Колекции европейка живопис на Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ - Варна и “УниАрт" – университетска галерия на Нов български университет“. Този мащабен проект за първи път презентира в обща експозиция две значими колекции, които показват пред публиката портрети, пейзажи, жанрови сцени, библейски сюжети и алегории от периода.XVII и XVIII век са епоха на дълбоки политически, религиозни и културни трансформации, време на формиране на новата карта на Европа и на началата на научното мислене. Именно в този динамичен контекст изкуството поучава, убеждава, възпитава и изгражда образи на власт, вяра и обществен ред. В диалога между човешкия образ и божествения смисъл се изгражда визуалният език на изкуството от този период.Специален акцент в изложбата са портретите на делегати на Вестфалската мирна конференция (1648), редки свидетелства за раждането на модерната дипломация и политическия образ.Проектът не предлага готови отговори, а отваря пространство за гледане и разговор. Във Варна, град на движение, обмен и културни пресичания, тези картини ни приканват да се замислим как хората са разбирали себе си, вярата и обществото тогава и как тези въпроси продължават да звучат и днес.Официалните портрети на делегатите, подписали Вестфалския мирен договор през 1648 г., са едно от най-ценните притежания на Варненската галерия. Те са били собственост на фамилия Станчови, бидейки наследство на графиня Анна дьо Грьоно Станчов (1861 - 1955), придворна дама на Клементина Орлеанска и съпруга на българския дипломат Димитър Станчов. Документирано е, че са притежавани от благородническия род след 1650 г. и са донесени в България като зестра на Анна Дьо Грьоно за сватбата й с Димитър Станчов през 1889 г. Те са украсявали дома на семейство Станчови във Варна, превърнат в щаб-квартира на съветските войски в годините около Втората световна война. Портретите, които са били силно увредени, са предадени на художника Янко Маринов - творчески секретар на групата на варненските художници към СБХ и пръв директор на Варненската галерия. Той ги изпраща за реставрация в Националната художествена галерия и по-късно те стават неизменна част от постоянната експозиция на художествения музей в града. Портретите са идентифицирани от проф. Иван Маразов като дело на фламандския художник Анселм ван Хуле (1601–1674).Колекцията, предоставена от Галерия "УниАрт“ (НБУ) за тази изложба, включва 48 оригинални произведения от западноевропейска живопис. Художествената сбирка е дело на д-р Божидар Данев (1939–2018) и е изграждана повече от две десетилетия. По-голямата част от нея е дарена на Нов български университет при откриване на университетската галерия през 2012 г. Тя представя изкуството на т. нар. Ниски земи - Нидерландия и Фламандия, за времето от 17. и 18. век. като включва жанровете на портрета, пейзажа, жанровата сцена, библейския сюжет и алегорията.“Картините в изложбата са създадени в свят, в който образът не е само украса. Той поучава, убеждава, напомня, възпитава. В портретите дрехата, жестът и предметите в ръцете показват как човек иска да бъде запомнен. В жанровите сцени ежедневните случки носят уроци за поведение и ценности. Особено важна е темата за божественото: как Бог присъства в човешкия живот чрез образи. В католическата среда религиозните картини остават част от литургията и личната молитва. В протестантската среда те по-често се преместват в дома и се възприемат като разкази с нравствен смисъл" - посочва д-р Тодор Петев, преподавател по изкуствознание и музейно дело в НБУ.Проектът предвижда и обширна образователна програма. В лекционния модул ще гостуват проф. Иван Маразов и ас. д-р Тодор Петев, които ще представят спецификите на нидерландското и фламандското изкуство и ролята на портрета като историческа памет. Проф. Маразов, който има изключителен принос към идентифицирането на авторството и датировката на портретите от Анселм ван Хуле във Варненската художествена галерия ще разкаже историята на тяхното атрибутиране.В часове по интереси - графика, ученици от НУИ "Добри Христов“ ще създават под ръководството на своя преподавател Георги Кенаров офорти по живописните образци. За художници ще бъдат организирани творчески ателиета за кописти под ръководството на преподавател. Предвидени са и специални занятия за деца и ученици със специфични потребности и за деца бежанци във Варна, чиято цел е социалното включване - приобщаване чрез художествени практики в музея.Откриването на изложбата е на 26 февруари от 18:00 в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ - Варна. Експозицията може да бъде посетена до 22 март 2026 г.Проектът се реализира като Проектно предложение за изпълнение на инвестиция "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна", с регистрационен номер BG-RRP-11.021-0011, се финансира от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU), по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, Компонент 11 "Социално включване“, Инвестиция 6 "Развитие на културните и творчески сектори“, по процедура № BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Националния план за възстановяване и устойчивост“.