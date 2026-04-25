Самостоятелната изложба "Присъствие“ на художничката Силвия Богоева ще бъде открита на 28 април от 18:00 часа в Art Gallery Le Papillon във Варна. Експозицията ще продължи до 20 май и ще представи селекция от живопис и рисунка, обединени от темата за човешкото присъствие.

Изложбата включва произведения, вдъхновени от различни места и преживявания, като акцентът е поставен върху емоционалната изразност. В едната зала посетителите ще могат да видят черно-бели портрети, изпълнени с въглен и смесени техники, а в другата – цветни живописни композиции, включително градски пейзажи от Венеция, интериори и портрети, създадени с маслени бои и акварел.

"Присъствие“ е изложба, посветена на човека като духовно същество, в която авторката изследва емоцията, паметта и вътрешния свят на личността. В творбите присъстват както конкретни образи, така и състояния, уловени в моменти на тишина и вглъбеност.

По думите на Богоева, експозицията е резултат от дълбоко вътрешно търсене и опит да се улови "отпечатъкът“, който човек оставя след себе си. Художничката подчертава, че любовта към хората и животните е водеща тема в нейната работа, а рисунката остава нейното най-силно средство за изразяване.

Наставникът ѝ проф. Десислава Минчева определя Богоева като "художник по съдба“, подчертавайки силната ѝ връзка с рисунката и емоционалния заряд в нейните творби.

Експозицията може да бъде разгледана в двете изложбени пространства на галерията, както и онлайн на сайта на галерията.