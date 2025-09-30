Галерия "Графит“ представя "ВЛИЯНИЕ И НАСЛЕДСТВО“. Откриването й е на 1 октомври, от 18:30 часа.Експозицията е в памет на едно от най-големите имена на българското изобразително изкуство - Венцеслав Антонов.На 06.04.1942 г. в град Бяла Слатина е роден великият и неповторим художник Венцеслав Антонов. Личност, която даде изключително много и обогати със знания и неподражаеми произведения на изкуството в областта на приложната графика, плаката и пространственото оформление.През 1971 г. завършва специалност "Приложна графика" при проф. Александър Поплилов в Национална художествена академия – София. От 1975 г. твърдо и завинаги той избира Варна за свой дом и място, където всеотдайно и безкомпромисно развива графичната си дарба. Но той не го прави само за себе си, а за всички! Той прави мост между Варна и София и успява донякъде да обедини част от художествената гилдия.Венцеслав Антонов посвети десетилетия от своя живот на графичното изкуство – като артист и като организатор на най-престижния в тази област форум в България. Един от инициаторите на Варненското биенале на графиката, Антонов беше негов директор от 1997 г. и в продължение на десетилетия отстояваше съществуването на този високопрофесионален форум. Обединявайки чрез него целия свят, той превърна малката България – и по-точно Варна – в център на едно толкова значимо събитие в сферата на изкуството.Той е носител на Награда "Варна“ в категорията "Изобразителни изкуства“ (2003), на Голямата награда "Варна“ за цялостно творчество (2017), отличен е с почетен плакет от Министерството на културата за постижения в изкуството и с Гран при на фондация "Остен“ за живопис (2017).Но когато сме живи и всички около нас, рядко се замисляме колко са ценни такива хора като него и какво значат те! Идва, за съжаление, моментът, в който той си отива завинаги от този свят. На 02.05.2025 г. се навърши една година, откакто този титан го няма.И както винаги – животът продължава, задачите, ежедневието… А малко по малко, когато за нещо не се говори или не си спомняме, то се забравя. Затова ние от АГМГЦВ искаме да почетем една година от смъртта на художника Венцеслав Антонов с изложбата "Влияние и наследство“. Искаме отново да се чуе и види неговото дело, за да не остане заличено от времето.Изложбата ще се проведе от 01.10.2025 г. до 25.10.2025 г. в галерия "Графит“ със съдействието на екипа на галерията. Ще бъдат подредени над 50 творби от неговото многообразно творчество, а чрез съвременни технологии ще бъде прожектиран неговият образ в действие, за да бъде споменът за него още по-ярък.Това е събитие, което ще напомни на Варна и на нейната публика, че има – и е имало – хора, които всеотдайно и безкористно вървят стъпка по стъпка в сферата на изкуството, за да бъде богата нашата история. Нека отново на 01.10.2025 г. си спомним за една неподражаема, колосална личност – Венцеслав Антонов.Варна трябва да е горда и да не забравя! В памет на Венцеслав Антонов.Когато някой си замине от този свят, това с нищо не може да се сравни. Но когато си отиват хора, оставили богато културно и духовно наследство, ние можем дълго да пазим спомена за тях.Изложбата "Влияние и наследство“ ще отбележи една година, откакто ни напусна тази неповторима, колосална личност – Венцеслав Антонов.Поклон пред паметта му!Галерия "Графит" изразява искрена благодарност към Община Варна и Фонд Култура за финансовата подкрепа, която направи възможно реализирането на тази изложба.