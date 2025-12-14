Откриват мащабна експозиция във Варна тази сряда
Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ - Варна представя юбилейната изложба на художника Радко Мурзов "Инвенции и реалности“, която обобщава неговата 55-годишна активна творческа дейност.
Разположена в експозиционни зали на първия етаж на художествения музей, тя включва произведения живопис и графика от различни периоди, като предлага поглед към развитието на автора и стиловите му търсения - от ранните реалистични работи до най-новите цикли, създадени през последните години. Заглавието на изложбата очертава два основни мотива в художественото мислене на Радко Мурзов - интуитивното, асоциативното и вътрешно преживяното, от една страна, и конкретното, вещественото и наблюдаваното в реалността, от друга.
"Инвенциите са онези едва доловими състояния, които идват от интуицията - хаос, повей, предусещане. Това е природата вътре в мен. А реалностите са конкретни, веществени, чувствено постижими - натюрморт, пейзаж, портрет - природата извън мен. През цялото си творчество аз съм между тези два полюса. Модерното и реалното са като полюсите на един магнит - привличат се и се отблъскват едновременно, а аз съм по средата. Художникът е като златотърсача - един копае дълбоко на едно място, друг - на няколко. Аз търся на различни места, в различни техники, защото всяка идея и всяко чувство изискват свой собствен пластичен език“, споделя Радко Мурзов.
В изложбата са представени ключови етапи от творческия път на художника - реалистичният период след завършването на Националната художествена академия, цикълът "Инвенции“, белязан от спонтанност и асоциативен изказ, графичните серии "Измерения“ и "Пространства“, живописният цикъл "Бели измерения“, както и по-новите работи от цикъла "Кристализация“, показван в последните години в няколко значими експозиционни пространства в страната, сред които и музея “Земята и хората" в София.
Особено място в експозицията заемат портретите - жанр, към който художникът има дълбока и последователна връзка още от академичните си години. За Мурзов портретът остава територия на отговорност към натурата и към характера на човека - не като външна прилика, а като духовно присъствие.
Юбилейната изложба "Инвенции и реалности“ е не само ретроспекция, а и размисъл за пътя на художника, за свободата на търсенето и за правото на автора да бъде едновременно последователен и променлив. В нея Радко Мурзов формулира ясно и своето етическо и естетическо кредо - стремеж към красивото в изкуството и към доброто в човешките отношения.
Изложбата се открива на 17 декември 2025 г. от 18:30 ч. в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“ – Варна.
