Утре, 8 октомври, представят изложбата на Веселин Костадинов "40 години провокация в изкуството“ в Градската художествена галерия на Варна с вернисаж от 17:00 до 19:00 ч.Един от утвърдените варненски скулптори, Веселин Костадинов, отбелязва 4 десетилетия творчески път с юбилейната изложба "40 години провокация в изкуството“.Веселин Костадинов е творец, който не се страхува да бъде директен и да използва изкуството като инструмент за гражданска позиция. През годините някои от творбите му са предизвиквали разгорещени спорове, други са впечатлявали с необичайна реализация, като имерсивната му инсталация на Рибарския плаж през 2000 г. Най-обичаните от варненци и гостите на града негови скулптури са се превърнали в част от градския пейзаж на Варна, като “Разходка" на бул. “Княз Борис" І пред хотел “Черно море" и пейката със седналата фигура от бронз на арх. Дабко Дабков - един от създателите на модерния облик на Варна от първата половина на ХХ век.Заглавието и селекцията от творби, които авторът е подбрал за тази изложба, открито декларират неговата позиция за ролята на артиста и изкуството в обществото. Вместо традиционна ретроспекция, авторът представя програмна изложба, която не само обобщава досегашния му път, но и очертава бъдещите посоки в неговото творчество. Експозицията включва над 20 произведения, които се вписват в полето на съвременната скулптура и художествената инсталация. Посетителите ще видят предимно пространствени скулптури и инсталации, изработени от разнообразни и често неконвенционални материали като ламарина, дърво, стъкло и месинг, както и работи от теракота. Включена е и акрилна живопис, както и голямоформатна рисунка, които демонстрират пластичносттта в изказа на художника.Юбилейната изложба представя творби от последните десетилетия от творчеството на Веселин Костадинов, като съчетава избрани работи от периода 2010–2022 г. със съвсем нови, голямоформатни творби, създадени през последните месеци на 2025 г.Първа по времето на своето създаване е "Стената на плача“ (2012/2014 г.) - пространствена работа от хартия със специфична клетъчна структура, напомняща за стената на някогашната сграда на дружеството на художниците в морския град, която носи спомен за отминало за артистичната общност време. "Ухото“ или "Когато миналото си е отишло, а настоящето не е дошло“ (2014/2015 г.) от същия период е скулптурна инсталация от ламарина и акрил, представяща фигурата на "човека-ухо" - остър коментар за манипулацията на обществото от невидимите сили, които продължават да ни контролират.Сред най-новите работи в експозицията е мащабната нова скулптура с височина 3.50 м, изградена от дървена конструкция, полиетилен и плат, със заглавие "Ако не знаеш къде отиваш, стигаш там, където най-малко си очаквал“ (2025 г.). Творбата е метафора за несигурността на пътя и непредсказуемостта на съдбата. Също от тази година е и оцветената дървена конструкция от триъгълни сегменти, описващи арка. Творбата е наречена "Движение, посока, живот“ и в нея авторът влага своето виждане за жизнения цикъл и вечните стремежи на човека.Костадинов превръща галерийното пространство в арена за размисъл по актуални обществени проблеми. Изложбата разкрива личните каузи на автора, вариращи от грижата за градската среда до отношението към актуалните събития на световната сцена. Специално място заемат работите, които изследват концепцията за "клетката“ като оградено пространство, символ на изолация и обществени ограничения.Пред Нина Локмаджиева Веселин Костадинов признава: "Изкуството е провокация. Ако едно произведение не носи провокация, то по-скоро не е изкуство. То трябва да провокира автора и публиката, дори и по време на успех. За мен животът в изкуството е живот “въпреки" – въпреки всички обстоятелства се случи това, което наричаме изкуство... И едва сега аз разбрах, че провокацията е белег на съвременното изкуство. В изложбата съм направил по-различна селекция от друг път, с акцент върху провокациите и върху моите каузи – това са принципите и ценностите, които съм отстоявал през годините. В този смисъл, това е доста разголваща изложба.“Юбилейната изложба на Веселин Костадинов се реализира с финансовата подкрепа на фонд “Култура" на Община Варна.Веселин Костадинов е скулптор и художник, автор на знакови пластики в града и региона. От най-познатите са скулптурата на арх. Дабко Дабков пред хотел “Мусала", "Разходка" до хотел “Черно море" и др. Автор на ежегодната награда на Строителната камара Варна “Златен отвес". Творческия си път започва в ателието си в легендарния “Вулкан". Включен е в "Who is who in Bulgaria" от 1998 г., участва в международни пленери под патронажа на холандската кралица Беатрикс II, изложби във Франция, в които са включени и музейни експонати.