Днес - 1 септември, от 11.30 ч. в двора на Спортно училище “Георги Бенковски“ - Варна ще бъде проведено тържествено откриване на новата учебна година.В периода 01.09.2025 – 15.09.2025 включително ще се проведат учебно-тренировъчни лагери. Учебните занятия започват на 16.09.2025, обясняват от училището.Преди една година 620 ученици, трениращи в 19 вида спорт и разпределени в 26 паралелки, чуха първия звънец.По традиция, която може би ще се спази и тази година, откриването на новата учебна година е съпроводено с церемония по издигането на националният флаг, което се прави от спортисти с високи постижения през годината.