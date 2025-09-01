ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриват учебната година в Спортното училище във Варна
© Община Варна
В периода 01.09.2025 – 15.09.2025 включително ще се проведат учебно-тренировъчни лагери. Учебните занятия започват на 16.09.2025, обясняват от училището.
Преди една година 620 ученици, трениращи в 19 вида спорт и разпределени в 26 паралелки, чуха първия звънец.
По традиция, която може би ще се спази и тази година, откриването на новата учебна година е съпроводено с церемония по издигането на националният флаг, което се прави от спортисти с високи постижения през годината.
Още по темата
/
По-малко от месец преди старта на новата учебна година: Колко скъпо ще им излезе на родителите?
27.08
Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден: Много често изкуственото завишаване на цените е съпроводено с уж намаление
25.08
Радва ни от екрана, но е не само красиво лице, а и майка на три деца, които изпрати на училище
18.09
НЗОК припомня: Електронните извинителни бележки на учениците се издават в деня на медицинския преглед
16.09
Вицепрезидентът откри учебната година в гимназията по компютърни технологии и системи в Правец
16.09
Още от категорията
/
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хоризонт" да му плаща заплатата, а не бюджетът на варненци!
29.08
Защитата на Благомир Коцев внесе искане в прокуратурата за преразглеждане мярката му за задържане под стража
29.08
Варненски съд потвърди присъдата на румънски шофьор, който предизвика катастрофа, в която загина сина му
29.08
Временнният кмет на Варна обвини ГЕРБ в лъжа: Никой съд не е обявявал паркинга на "Хоризонт" за незаконен
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във ...
23:00 / 30.08.2025
Фестивал на хвърчилата и тази година във Варна
13:32 / 30.08.2025
Един квартал във Варна остава без вода
11:11 / 30.08.2025
Гигантски африкански охлюви се появиха във Варна
11:04 / 30.08.2025
Катастрофа под хотел "Одесос"!
22:22 / 29.08.2025
Тодор Балабанов отговори на Попов: Щом е така, нека "Овърсийз Хор...
20:56 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.