Отличие за МУ–Варна на IX Национална студентска научна конференция
С грамота "Най-добро научно постижение“ “ за принос в интерактивното обучение по медицина бе отличен дипломиралият се тази година Христо Тодоров. Той представи достойно Медицински университет – Варна в конкурса за млади учени на IX Национална студентска научна конференция "Физика - Инженерство - Технологии“. Събитието се проведе в периода 4-5 декември в Пловдив.
Постерната разработка на тема "Подобряване на достъпа до симулационни ресурси в медицинското образование чрез централизирана база данни“ с автори Христо Тодоров, проф. инж. Росен Василев и гл. ас. д-р Атанас Занев, представя резултатите от дейностите по инфраструктурния проект "Създаване на база данни за анализи и оптимизиране на симулационното обучение в МУ–Варна“, с ръководител гл. ас. д-р Атанас Занев. Проектът е финансиран от Фонд "Наука“ на Медицински университет - Варна.
В рамките на проучването е анализирана информираността на преподавателите относно наличната симулационна техника, като резултатите показват нуждата от по-добра видимост и достъп до ресурсите. Създадената база данни включва актуална информация за всички симулатори в университета, позволява търсене и филтриране според учебните потребности и въвежда авторска класификация на симулаторите в пет основни групи.
Проектът допринася за по-ефективно използване на симулационните ресурси и модернизация на учебния процес.
