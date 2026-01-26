Екип от Митница Варна получи колективно отличие заради големи количества задържани фалшиви стоки. Това стана по повод 26 януари 2026 г. - Международният професионален празник.Той бе отбелязан с церемония по награждаване на служители и партньори. Събитието се проведе под надслов "Митници, защитаващи обществото чрез бдителност и ангажираност“. Мотото е избрано от Световната митническа организация към напомняне към световната общественост, че митниците не са просто бариера на границата, а система за защита – на хората, на пазара и икономиката, на околната среда, биоразнообразието, културата и общностите.Директорът на Агенция "Митници“ Георги Димов отчете, че поради уникалното географско местоположение на България на пътя на пет трансевропейски коридора и като част от Европейския съюз и Шенген, българската митническа администрация е призвана да защитава както националната икономика и българските граждани, така и общия европейски пазар и гражданите на Съюза. През последните години общественото разбиране за ролята на митниците се повишава, най-вече заради резултатите, които показват митническите служители, заяви още Георги Димов по време на церемонията.Заместник-министърът на финансите Галя Димитрова подчерта голямото значение на дейността на митническите служители - от събирането на приходите за бюджета, през противодействието на контрабандата и нелегалната търговия, до защитата на здравето и сигурността на всички български граждани. Тя акцентира върху това, че страната ни вече е пълноправен член и на Шенгенското пространство, и на еврозоната, имаме еврото като официална валута. "В тези процеси ролята на Агенция "Митници“ е от изключително значение, тъй като ние отговаряме за сигурността на външните граници на ЕС, за нормалното функциониране на международната търговия и за сигурността на гражданите и на бизнеса“ – каза още Димитрова.В духа на празника със символични отличия бяха наградени екипи, отделни служители и партньори на администрацията, чиято дейност е пример за защита на сигурността и благоденствието на обществото.Митнически служител на годината стана Кирко Дервенков – главен инспектор в сектор "Борба с наркотрафика“ на МП Капитан Андреево. Той е служител в митниците от 10 години, през които участва в някои от най-големите задържания на контрабандни стоки и наркотични вещества. Първият му голям удар е задържането на рекордна пратка с хероин, през 2024 година е награден заради открито рекордно количество от 125 кг златни изделия, през 2023 г. - за над 1,5 милион евро в автобус, а през изминалата година взема участие в един от големите случаи на разкрити наркотични вещества.За "Екип на годината“ беше определено Звено 3 на МП "Капитан Андреево“ с ръководител Красимир Чапкънов. Звеното е работило по емблематични случаи за годината. Служителите са разкрили 453 нарушения и престъпления, включително са работили по задържането на над 800 кг марихуана в няколко случая, 33 надуваеми малки лодки, както и валута и благородни метали за близо 1,5 млн. евро."Екип на годината“ в административната сфера е и дирекция "Правно-нормативна“. Екипът на дирекция "Информационна системи и аналитична дейност“ беше награден заради работата им по успешната адаптация на IT системите за въвеждане на еврото.Екипът на отдел "Митническо разузнаване и разследване“ на ТД Митница София с ръководител Мими Атипова беше отличен заради ударните им резултати, включително акции срещу нелегални анаболи и ботокс продукти, недекларирани електрически велосипеди и стотици хиляди фалшиви стоки, сред които над 200 000 детски играчки и големи количества парфюми.Награда в категорията "Международна операция“ получиха Снежана Желева и Димитър Ризов, началници на отдели в дирекция "Митническо разузнаване и разследване“. Те са отличени за организацията на международна операция "Пирати 3“, която през 2025 г. за първи път беше домакинствана от Агенция "Митници“.Награди под формата на почетни знаци получиха и екипите, осъществили задържания на два случая с по 740 кг марихуана на МП Капитан Андреево от септември 2025 г и от януари 2026 г., както и екипът, реализирал операция "Ориент Експрес“, при която бяха задържани 206 кг кокаин.Христо Славов – инспектор от МП "Капитан Андреево“, беше отличен заради установените от него случаи на недекларирана валута, при които е реализирал общ резултат от 600 000 щатски долара и 900 000 евро.Двама служители – анализатор на риска от Централно митническо управление и инспектор от МП Капитан Андреево, получиха отличия заради работата им по пресичане на трафика на малки надуваеми лодки. От началото на съвместните действия с правоприлагащите органи на Обединеното кралство, Агенция "Митници“ е задържала над 200 недекларирани малки надуваеми лодки, по-голямата част от тях на ГКПП Капитан Андреево.Наградени бяха и служители, които имат отговорности за инфраструктурните проекти на ГКПП, в сферата на пътните такси и разрешителните режими, както и при управлението на трафика, в последващия контрол и митническата методология. Отличена е също така и Централни митническа лаборатория чрез нейния директор Александра Наумова, заради работата на екипа по мащабен проект за модернизация на митническите лаборатории.Със сертификати на Световната митническа организация от името на генералния секретар Иън Сондърс бяха отличени партньорите на Агенция "Митници" – Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" с директор главен комисар Боян Раев и Главна дирекция "Гранична полиция" с директор главен комисар Антон Златанов, както и 18 митнически служители от различни звена.Като израз на съвместната дейност екип от трима митнически служители беше награден за съвместната си работа с ГДГП по задържането на над 6 милиона къса нелегални цигари, укрити в плоскости от Турция през България за Чехия.Партньори на годината на Агенция "Митници" станаха Софийски университет "Св. Климент Охридски“ заради сътрудничеството при обучение на студенти и митнически служители, както и Държавна агенция за закрила на детето за съвместната работа на двете институции по информационни кампании за вредите от наркотиците и хазартната зависимост.Със специалната награда за активна дейност в полза на обществото неприсъствено бяха отличени посланиците на кампанията "Не сте сами“ музикалният дует Торино и Пашата, които се включват в много от събитията за информиране на младежите за рисковете от наркотичната и хазартната зависимост.С грамота за решителни и активни действия при спасяване на човешки живот бе награден Васил Йовчев – главен митнически инспектор от МП Летище София – пътници, който през януари 2025 г. спасява от задушаване колабирал пътник. Отличието продължава тенденцията да се отличават служители, които с действията си са надхвърлили рамките на служебните им задължения и в резултат са спасили живота и здравето на пътници. В същата категория през миналата година беше отличена служителка от МП Капитан Андреево, спасила водач от горящата кабина на товарен автомобил.За активното отразяване на митническия ресор със символични грамоти бяха наградени и журналистите Марта Младенова от програма "Хоризонт“ на БНР, Карина Караньотова от БНТ, кореспондентите на bTV и Нова телевизия Мария Георгиева и Димитър Иванов, както и целият екип на БТА с генерален директор Кирил Вълчев.