Със заповед на министъра на вътрешните работи полицейски инспектор от Варна е отличен с Почетния знак на МВР - III степен, съобщиха от областната дирекция на силовото ведомство в морския град.От там пишат:С уважение и признателност изказваме благодарност към полицейски инспектор пета степен Валентин Стойчев Костов и младши експерт Георги Костадинов Иванов за дългогодишната им, отговорна и всеотдайна служба в системата на МВР, във връзка с тяхното пенсиониране.Валентин Стойчев Костов, с общо 39 години служба, със заповед № 8121к-13172/19.12.2025 г. на министъра на вътрешните работи, бе отличен с Почетен знак на МВР – III степен – признание за високия професионализъм, коректността и морала, проявявани през годините.Георги Костадинов Иванов, с 29 години служба, в качеството си на командир на отделение в група "Охрана на обекти“ на сектор “Охрана и видеонаблюдение" към отдел “Охранителна полиция" при ОД на МВР – Варна, се утвърди като дисциплиниран и отговорен служител, чиито професионални качества и принос са многократно оценявани в хода на службата му, включително и с издадена заповед за награждаване от директора на ОДМВР – Варна.Приносът и на двамата колеги оставят трайна следа и заслужено уважение сред колегите и ръководството.Пожелаваме им здраве, спокойствие и удовлетворение в следващия етап от живота.