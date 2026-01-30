В регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - Варна се проведе официална церемония по връчване на наградите на победителите в областния етап на ежегодния Национален конкурс "Пожарникар на годината“ 2025.В категория "Служители на ГДПБЗН – МВР“ призът в раздел "Пожарогасителна и спасителна дейност“ получи мл. експерт Ивайло Янчев – НДС в Първа РСПБЗН – Варна към РДПБЗН – Варна. За негов подгласник бе избран мл. инспектор Медхат Тахиров – ст. спасител в сектор СОД към РДПБЗН – Варна.В раздел "Спасителна дейност“ за победител бе избран Георги Георгиев – ст. спасител (водолаз) в сектор СОД към РДПБЗН – ВарнаВ раздел "Контролна дейност“ победител е инспектор Чавдар Изов – инспектор ДПК и ПД в Първа РСПБЗН – Варна към РДПБЗН – Варна. С подгласник инспектор Мария Вощинарова – инспектор ДПК и ПД във Втора РСПБЗН – Варна към РДПБЗН – Варна.В раздел "Превантивна дейност“ победител е старши инспектор Павел Пачев – началник на група ПКПД в сектор ПКД към РДПБЗН – Варна.В категория "Партньори“ за отличната координация и взаимодействие между РДПБЗН – Варна и ОДМВР-Варна при извършване на съвместни оперативни дейности, отличието бе връчено на старши комисар Красен Торимацов – директор на ОДМВР – Варна.