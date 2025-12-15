На 15 декември 2025 г. в Щаба на Военноморските сили, за двадесет и трети път, бяха връчени традиционните годишни награди на редакцията на националното морско списание "Клуб Океан" за най-добър корабен екипаж, офицер, старшина, матрос и цивилен служител от ВМС.Командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов изрази своето удовлетворение от факта, че всяка година се отличават множество номинирани за всички категории, което е ясен показател за високия професионализъм, отговорност и безупречно изпълнение на служебните задължения от целия личен състав на ВМС.Носители на престижните награди тази година в различните категории станаха:Екипаж на годината: екипажа на базов миночистач ,,Шквал“ от в.ф. 18360 – Бургас.Офицер на годината: капитан ІII ранг Светослав Андонов– командир на базов миночистач ,,Шквал“ от от в.ф. 18360 – Бургас.Старшина на годината: главен старшина Петър Камалиев – в.ф.22580.Матрос на годината: матрос Николай Стефанов – младши моторист в електромеханична бойна част на кораб III ранг от в.ф. 38920 – Варна;Цивилен служител на годината: цивилен служител Дария Младенова – завеждащ регистратура за некласифицирана информация във в.ф.36940 – Варна.Наградите на отличените военнослужещи и цивилен служител през годината бяха връчени от г-н Калоян Панчелиев – основател и първи главен редактор на изданието. От името на целия екип на списание "Клуб Океан“, той изказа благодарност към Командването на Военноморските сили и българските военни моряци за техния професионализъм и отговорност по време на успешното изпълнение на поставените задачи, както и това, че имат възможността да отразяват дейността на Военноморските сили през годините.Контраадмирал Кирил Михайлов, връчи благодарствени грамоти на екипа на списание "Клуб Океан“ в лицето на господин Калоян Панчелиев и господин Преслав Панчелиев, както и на дългогодишния отговорен редактор на изданието за град Варна к-н I ранг о. з. Валентин Димитров.Командирът на Военноморските сили контраадмирал Михайлов изрази своята дълбока признателност и благодарност за значимия принос към утвърждаването и популяризирането на националната морска идея, за обективната и градивна медийна подкрепа, както и за изграждане на позитивния обществен образ и високия авторитет на военните моряци и Военноморските сили на Република България.