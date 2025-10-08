Директорът на Международен младежки фестивал "Славянски звън“ г-жа Искра Иванова връчи Почетен плакет на проф. д-р Андрияна Андреева, Областен управител на област Варна, в знак на признателност за нейната всеотдайна подкрепа и активна роля в развитието на културата и младите таланти.За втора поредна година проф. д-р Андреева е патрон на фестивала, който за своите шест издания обедини участници от различни държави чрез силата на музиката, киното и изкуството. Под нейната егида събитието се превърна в мост между поколенията и народите, насърчавайки творчеството, вдъхновението и духовното общуване.Международен младежки фестивал "Славянски звън“ е утвърдена културна платформа, която представя таланта и стремежа към изкуство на млади хора от България и чужбина, и е горд принос към културния облик на Варна и региона.Областна администрация Варна изразява своята благодарност към организаторите на фестивала за признанието и за усилията им да развиват културното пространство на областта.