ЗАРЕЖДАНЕ...
Отличиха областния управител на Варна с почетен плакет
©
За втора поредна година проф. д-р Андреева е патрон на фестивала, който за своите шест издания обедини участници от различни държави чрез силата на музиката, киното и изкуството. Под нейната егида събитието се превърна в мост между поколенията и народите, насърчавайки творчеството, вдъхновението и духовното общуване.
Международен младежки фестивал "Славянски звън“ е утвърдена културна платформа, която представя таланта и стремежа към изкуство на млади хора от България и чужбина, и е горд принос към културния облик на Варна и региона.
Областна администрация Варна изразява своята благодарност към организаторите на фестивала за признанието и за усилията им да развиват културното пространство на областта.
Още от категорията
/
Военноморското училище във Варна бе домакин на обучение за укрепване на гражданско-военното сътрудничество в киберсигурността
09:41
Пилотът, врязал се в публиката на състезание край Варна, няма да бъде привлечен към наказателна отговорност
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.