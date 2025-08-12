ЗАРЕЖДАНЕ...
Отличиха ученици, прославили Варна по света
© Varna24.bg
Грамоти и плакети бяха подготвени за учениците и родителите, на тези, които в момента не са в България.
Варненска гордост са:
Веселин Николаев Маркович - носител на сребърен медал от Международната олимпиада по математика в Австралия от 10 до 20 юли 2025 година. За трета поредна година той е част от националния отбор по математика, като в предишните олимпиади е спечелил два бронзови медала. Носител на златен медал от Международната олимпиада по информатика в Боливия, 23 юли - 3 август 2025 г. За трета поредна година той е в националния отбор по информатика, като в предишните олимпиади е спечелил сребърен и бронзов медал. Веселин Маркович е носител на награда "Варна" за 2024 година - "Ученик на годината" в областта на общообразователната подготовка.
Павел Ивайлов Василев - носител на бронзов медал от Международната олимпиада по лингвистика, Китайско Тайпе от 21 до 26 юли 2025 година.
Звездемир Николаев Пенев - носител на сребърен медал от Международната олимпиада по география, Тайланд от 26 юли до 1 август 2025 година.
