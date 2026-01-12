Сподели close
Поредното заседание на делото на депутат срещу бивш кмет на Варна, което бе насрочено за днес, бе отложено за друга дата. Причината за пренасрочването е, неявяването на защитата ответника, който е изтъкнал обоснована причина за това пред съдебния състав.

Делото е на народния представител Стела Николова срещу бившия кмет на Варна, Иван Портних.

