Благомир Коцев и още четирима души) в Окръжен съд – Варна постъпи молба от един от адвокатите на подсъдимите за отсрочване на съдебното заседание поради служебната му ангажираност пред Апелативен съд – София на същата дата.
Това съобщиха от пресцентъра на Темида в морския град.
След извършена справка този факт бе установен и със свое разпореждане съдията-докладчик отсрочи разглеждането на делото за определената по-рано резервна дата – 24.03.2026 г. от 09:30 ч., за която всички страни са уведомени, допълниха от Окръжния съд във Варна.
Отложиха делото срещу кмета Коцев
©
Още по темата
/
Франсоа Декостер, председател на "Обнови Европа": Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а засяга цяла Европа!
23.12
Биляна Якова: Твърденията за възнаграждение "над 5 000 лв." са груба клевета. Реалните ми доходи са били значително по-ниски
18.12
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих. 16 години подред, тя е печелила една и съща обществена поръчка
17.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" в посока Варна е възс...
18:47 / 11.02.2026
Отчитат ръст на обявите за работа във Варна
13:23 / 11.02.2026
ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, и...
11:48 / 11.02.2026
Колко е средната заплата във Варна?
12:17 / 11.02.2026
Важно: Влакове от Варна с нов маршрут от днес
08:34 / 11.02.2026
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.