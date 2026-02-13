Сподели close
Във връзка с насроченото за 17.02.2026 г. разпоредително заседание по Наказателно дело от общ характер (НОХД) № 1716/25 (делото срещу кмета Благомир Коцев и още четирима души) в Окръжен съд – Варна постъпи молба от един от адвокатите на подсъдимите за отсрочване на съдебното заседание поради служебната му ангажираност пред Апелативен съд – София на същата дата.

Това съобщиха от пресцентъра на Темида в морския град.

След извършена справка този факт бе установен и със свое разпореждане съдията-докладчик отсрочи разглеждането на делото за определената по-рано резервна дата – 24.03.2026 г. от 09:30 ч., за която всички страни са уведомени, допълниха от Окръжния съд във Варна.