Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Заседанието на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна е отменено, научи Varna24.bg. Причината е липса на кворум.

Според наши източници много от хората били извън морския град, за планирано отбелязване на Коледните и Новогодишни празници.

Наши източници обясниха, че заседанието на ОИК не е било свързано с казуса Коцев. Припомняме, че комисията бе сезирана заради отпуската, която той ползваше, докато бе в ареста.

За днес бе планира и протест пред Спортна зала, където се провежда заседанието на ОИК.

Любопитен ракурс е, че липсата на кворум идва и след вчерашния апел на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който призова не се гласува от представителите на неговата партия за сваляне на правомощията на Благомир Коцев.