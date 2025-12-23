Отмениха заседанието на ОИК-Варна, ето защо
Според наши източници много от хората били извън морския град, за планирано отбелязване на Коледните и Новогодишни празници.
Наши източници обясниха, че заседанието на ОИК не е било свързано с казуса Коцев. Припомняме, че комисията бе сезирана заради отпуската, която той ползваше, докато бе в ареста.
За днес бе планира и протест пред Спортна зала, където се провежда заседанието на ОИК.
Любопитен ракурс е, че липсата на кворум идва и след вчерашния апел на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който призова не се гласува от представителите на неговата партия за сваляне на правомощията на Благомир Коцев.
