Поради авария без вода от 12.00 до около 18.00 ч. остават абонатите на част от гр.Игнатиево, съобщиха от Дружеството.

Днес проблеми с водоподаването заради авария са били и обонатите на част от кк.Чайка и с.Водица.