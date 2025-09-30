През изтеклата седмица, глоби на сметопочистващата фирма са наложени в два района – "Одесос“ и "Аспарухово“ – за неспазване на графиците. Пропуски бяха отчетени и в другите райони, като причината, изтъкната от фирмата, е неизправност в техниката, която се отстранява.От дирекция "Екология и опазване на околната среда“ посочиха, че често констатират нерегламентирано изхвърляне на смесен битов отпадък в контейнера за разделно събиране на растителни отпадъци в района на "Евксиноград“, разположен на терена, където се пресичат улиците "1-ва“ и "13-та“. В другия контейнер за растителни отпадъци от домакинствата, който беше поставен в близост до хотел "Геолог“, няма подобен проблем.Призовават се гражданите да ползват контейнерите по предназначение – те са само за растителни отпадъци от домакинствата (клони, листа, трева и други биоразградими отпадъци, формирани от поддръжка на зелени дворове и градини).