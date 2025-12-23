Отново меле на пътя във Варна! Колите са неузнаваеми
© И.Владимиров
В сутрешните часове са се сблъскали Мерцедес и БМВ, а видимо от публикуваните в мрежата кадри колите са в много тежко състояние.
За щастие, поредният инцидент във Варна този път се е разминал без пострадали, а при удара са установени само материални щети, потвърдиха за Varna24.bg от полицията.
Очевидец на катастрофата във Варна: Искаше да премине на жълто, но в този момент светна червено. Качи се на тротоара и помете всичко
Борисов с призив към ГЕРБ в ОИК-Варна
19:45 / 22.12.2025
Кметът на Варна: Ужасна пътна трагедия!
18:57 / 22.12.2025
