Поредна катастрофа беляза дните преди Коледа във Варна. Този път мелето е станало на бул. "3-ти март", на входа на Алати.В сутрешните часове са се сблъскали Мерцедес и БМВ, а видимо от публикуваните в мрежата кадри колите са в много тежко състояние.За щастие, поредният инцидент във Варна този път се е разминал без пострадали, а при удара са установени само материални щети, потвърдиха заот полицията.