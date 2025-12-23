Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Поредна катастрофа беляза дните преди Коледа във Варна. Този път мелето е станало на бул. "3-ти март", на входа на Алати.

В сутрешните часове са се сблъскали Мерцедес и БМВ, а видимо от публикуваните в мрежата кадри колите са в много тежко състояние.

За щастие, поредният инцидент във Варна този път се е разминал без пострадали, а при удара са установени само материални щети, потвърдиха за Varna24.bg от полицията.