Благомир Коцев.
Съдия Георги Ушев днес коментира мотивите си:
Съображенията ми за това са следните: през последните няколко години, членове на адвокатската кантора, защитаваща обвиняемия, чиято мярка за неотклонение е предмет на разглеждане по настоящото дело, са предприемали различни действия срещу мен в качеството ми на съдия, включително и подаване на сигнал с искане да ми бъде наложено дисциплинарно наказание.
Поради тези обстоятелства и предвид обществения отзвук по делото, концентриран изключително върху съдиите, разглеждащи мерките за неотклонение на конкретния обвиняем, и за да предотвратя всякакви съмнения в безпристрастността ми, като член на съдебния състав, считам, че спрямо мен е налице пречка по смисъла на чл.29, ал.2 от НПК, за участието ми в разглеждане на делото и се налага да се отведа.
Той бе избран след отвод на предния съдийски състав по делото Коцев.
Очаква се да бъде определен нов съдия, който ще го замести в състава, който ще се произнесе за ареста на варненския кмет на 23 септември.
