Просещи хора плъзнаха по варненските булеварди, предупреди читател на Varna24.bg. "Работят по добре позната схема. Казват, че събират пари за лечение на болно дете. При поискани документи и информация бягат и реагират агресивно", казва още той." Млади мъже и жени традиционно обикалят и паркинги на големи магазини във Варна.

Той посочи още, че измамниците стоят по натоварени кръстовища и започват да обикалят колите и да искат пари, когато е червен светофар. "Възползват се от това, че шофьорите имат няколко секунди и рядко биха се замислили, а сега са и празници...".

Просещите хора не са от български произход.