Институциите, които провеждат механизма за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото отчитат почти в края на месец март сериозен спад в броя на постъпилите жалби и сигнали за нарушения.1. С 50 по-малко в сравнение с началото на месеца са постъпилите жалби и сигнали, които отчита Комисията за защита на потребителите. Броят им към 19 март е 35.- 4 от тях са препратени по компетентност към други държавни органи,- По всички 35 постъпили жалби и сигнали са били извършени проверки.- Жалбите за завишени цени остават трайна тенденция,- Има 4 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения,- Като неоснователни са били определени 5 от сигналите,- 62 потребители, подали сигнали и жалби са получили отговор от КЗП.2. В ОД на МВР – Варна до 23 март 2026 е постъпил само един сигнал за разпространение на неистински банкнота с номинал 50 евро.3. В ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.4. Няма сигнали за нарушения и в 12-те общини на област Варна, където има създадена организация и упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали, свързани с приемане на еврото.