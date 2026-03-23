Отново спипаха фалшива банкнота от 50 евро във Варна
1. С 50 по-малко в сравнение с началото на месеца са постъпилите жалби и сигнали, които отчита Комисията за защита на потребителите. Броят им към 19 март е 35.
- 4 от тях са препратени по компетентност към други държавни органи,
- По всички 35 постъпили жалби и сигнали са били извършени проверки.
- Жалбите за завишени цени остават трайна тенденция,
- Има 4 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения,
- Като неоснователни са били определени 5 от сигналите,
- 62 потребители, подали сигнали и жалби са получили отговор от КЗП.
2. В ОД на МВР – Варна до 23 март 2026 е постъпил само един сигнал за разпространение на неистински банкнота с номинал 50 евро.
3. В ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.
4. Няма сигнали за нарушения и в 12-те общини на област Варна, където има създадена организация и упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали, свързани с приемане на еврото.
Областният управител на Варна: Призовавам хората да не се поддават на натиск, внушения или материални облаги
18.03
Снежана Апостолова: Община Варна ще продължи да развива качествени и достъпни социални услуги, които да отговарят на реалните потребности
17.03
Деветокласници от Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" почист...
18:56 / 22.03.2026
Уникална изложба на живи тропически пеперуди във Варна
12:06 / 22.03.2026
Ето какво да правите тази вечер във Варна, ако все още нямате пла...
12:04 / 22.03.2026
Над 120 шахматисти се събират във Варна днес
07:45 / 22.03.2026
Във Варна регистрираха вероятен случай на денга
19:22 / 21.03.2026
Варненка: Нека видят всички какво се случва всяка вечер в Морскат...
10:08 / 21.03.2026
