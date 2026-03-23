Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Институциите, които провеждат механизма за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото отчитат почти в края на месец март сериозен спад в броя на постъпилите жалби и сигнали за нарушения.

1. С 50 по-малко в сравнение с началото на месеца са постъпилите жалби и сигнали, които отчита Комисията за защита на потребителите. Броят им към 19 март е 35.

- 4 от тях са препратени по компетентност към други държавни органи,

-  По всички 35 постъпили жалби и сигнали са били извършени проверки.

-  Жалбите за завишени цени остават трайна тенденция, 

-  Има 4 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения,

-  Като неоснователни са били определени 5 от сигналите,

- 62 потребители, подали сигнали и жалби са получили отговор от КЗП.

2. В ОД на МВР – Варна до 23 март 2026 е постъпил само един сигнал за разпространение на неистински банкнота с номинал 50 евро.

3. В ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.

4. Няма сигнали за нарушения и в 12-те общини на област Варна, където има създадена организация и упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали,  свързани с приемане на еврото.