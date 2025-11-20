Огромно задръстване е станало на Аспарухов мост, разказаха читатели наПо думите им колоната от автомобили е достигнала до кръговото в Аспарухово.Причината е автобус, който е спукал гума и няма как да се изтегли.Няма пострадали лица.Шофирайте разумно!