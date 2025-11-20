Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Огромно задръстване е станало на Аспарухов мост, разказаха читатели на Varna24.bg. По думите им колоната от автомобили е достигнала до кръговото в Аспарухово.

Причината е автобус, който е спукал гума и няма как да се изтегли.

Няма пострадали лица.

Шофирайте разумно!