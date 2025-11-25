Вчера, час и половина след полунощ, в ж.к. "Възраждане“ автопатрул на Трето РУ проверили 21-годишен варненец, известен на МВР. При направената проверка в торбичката, която младият мъж носел, служителите на реда намерили гедоре, слънчеви очила и парфюм.Инспекцията показала, че вещите са откраднати от лек автомобил паркиран в квартала. Униформените се свързали със собственичката на колата, която била обрана и са я уведомили, че са задържали извършителя на престъпното деяние, преди тя сама да го е установила.Срещу младия мъж е образувано досъдебно производство.