Отново тарашат коли във Варна
Инспекцията показала, че вещите са откраднати от лек автомобил паркиран в квартала. Униформените се свързали със собственичката на колата, която била обрана и са я уведомили, че са задържали извършителя на престъпното деяние, преди тя сама да го е установила.
Срещу младия мъж е образувано досъдебно производство.
