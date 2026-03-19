Близо 710 хил. евро да бъдат отпуснати от местната хазна във Варна за социални разходи през второто тримесечие на годината. Постоянната комисия "Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет – Варна даде зелена светлина за финансирането, за да се гарантира непрекъсваемост на услугите преди приемането на бюджета за 2026 г. Средствата ще бъдат разплатени по вече действащи договори и споразумения с доставчици на социални услуги.Над 697 хил. евро ще бъдат насочени към финансиране на 17 социални услуги и центрове. Сред тях са програми за "Социални асистенти за деца с увреждания“, "Наблюдавано жилище“, центрове за социална рехабилитация и интеграция за различни целеви групи.Финансирането обхваща услуги за деца и за възрастни – включително хора с психични разстройства, жертви на насилие или трафик, както и лица със зависимости. Осигурени са средства също за центрове, насочени към ранна интервенция при деца с увреждания, както и за услуги, предоставящи грижа в домашна среда.Допълнителни над 12 хил. евро ще бъдат предоставени за възнаграждения на уредниците на пенсионерските клубове във Варна за второто тримесечие на годината.Предложението предстои да бъде обсъдено и на утрешното заседание на ПК "Финанси и бюджет“, след което ще бъде внесено за разглеждане на сесия на Общински съвет. При одобрение ще бъде допуснато предварително изпълнение, така че да се осигури непрекъснатост на социалните услуги.