Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна предстои да реши относно законосъобразността на отпуската използвана от кмета на града, Благомир Коцев. Заседанието започна в 16 часа, в сградата на общината.

Припомняме, че през изминалата седмица бяха подадени 2 сигнала от граждани, в които беше поискано предсрочно отстраняване на Коцев от поста кмет на Варна поради продължителното му отсъстие. 

Кметът на Варна се намира в ареста от 8 юли. От тогава негов заместник е Павел Попов.