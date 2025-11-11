Благомир Коцев. Заседанието започна в 16 часа, в сградата на общината.
Припомняме, че през изминалата седмица бяха подадени 2 сигнала от граждани, в които беше поискано предсрочно отстраняване на Коцев от поста кмет на Варна поради продължителното му отсъстие.
Кметът на Варна се намира в ареста от 8 юли. От тогава негов заместник е Павел Попов.
Отпускът на Благомир Коцев изтече! Какво ще реши ОИК-Варна?
