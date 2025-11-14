Отвори се работно място в Община Варна на висока позиция, ето как да кандидатствате
Длъжностната характеристика предвижда избраният кандидат да участва в отчета на приходите и разходите на бюджета на Община Варна по единна бюджетна класификация, да извършва вярно и точно отразяване на счетоводните операции, приходите и разходите, начисляването на трудовите и приравнените към тях възнаграждения и граждански договори. Участва също в отчитането на движимото и недвижимото общинско имущество, изготвянето и попълването на отчетни и статистически форми, продажбата и фактурирането на услуги и тръжни книжа и др.
Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 24.11.2025 г. (понеделник) на адрес: гр. Варна, бул. "Осми приморски полк“ №43, в отдел "Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“, ет.4, ст. 404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
Документите могат да се подават по електронен път на адрес ininova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за контакт: 052/820 263, лице за контакт: Ирина Бинева.
За повече информация за необходимите документи за кандидатстване на адрес: https://varna.bg/bg/3034
