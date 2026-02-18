Сподели close
Възстановено е движението по път II-29 Варна- Добрич. За това информира АПИ.

По-рано днес, пътят бе затворен заради усложнена зимна обстановка.

Шофирайте внимателно и тръгвайте подготвени за зимни условия, напомнят специалисти.