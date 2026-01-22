Отзвук от публикация на Varna24.bg: Спешно ремонтират опасен участък
© Varna24.bg
Преди близо месец алармирахме за голяма дупка, която може да причини тежко ПТП, позовавайки се на сигнал на наши читатели.
Тогава написахме, че самата отсечка на улицата – между бул. "Съборни“ и "Ген. Колев“ е изключително компрометирана и отдавна плаче за ремонт.
Вчера улицата бе затворена и потенциално опасните участъци бяха запълнени с чакъл, трамбовани, а след това и асфалтирани.
Преди 2 месеца сигнализираха за опасна дупка в район "Младост“, която след публикация на Varna24.bg бързо бе запълнена.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Талантлива варненка представя "Опасна въртележка" – театър за зависимостите и пътя към свободата
08:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варна излиза на протест днес
08:39 / 21.01.2026
НИМХ с предупреждение за Варна утре
19:06 / 18.01.2026
Ще осуети ли студеното време преброяването на водолюбивите птици ...
10:10 / 18.01.2026
Труп на млад мъж в центъра на Варна
17:29 / 17.01.2026
Обявиха жълт код за ледени температури във Варна! Градусите падат...
08:34 / 17.01.2026
Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години
08:35 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.