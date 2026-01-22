Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Спешно се ремонтира опасен участък във Варна. Това е ул. "Александър Рачински“ от кръстовището ѝ с бул. "Съборни“ до "Генерал Колев“.

Преди близо месец алармирахме за голяма дупка, която може да причини тежко ПТП, позовавайки се на сигнал на наши читатели.

Тогава написахме, че самата отсечка на улицата – между бул. "Съборни“ и "Ген. Колев“ е изключително компрометирана и отдавна плаче за ремонт.

Вчера улицата бе затворена и потенциално опасните участъци бяха запълнени с чакъл, трамбовани, а след това и асфалтирани.

Преди 2 месеца сигнализираха за опасна дупка в район "Младост“, която след публикация на Varna24.bg бързо бе запълнена.